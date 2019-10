Studentenflat in Amstelveen met hakenkruis beklad

AALSMEER - Op een studentenflat in Amstelveen is een hakenkruis getekend. Dat gebeurde afgelopen weekend, meldt het Centrum Informatie en Documentatie Israël via Twitter.

Naast een hakenkruis staat op het gebouw ook de tekst 'Nazi's boven Joden'. DuWo, de beheerder van de studentenflats in Uilenstede, heeft laten weten geschrokken te zijn. De bekladdingen worden weggehaald.

Of er aangifte is gedaan, is niet bekend. Een woordvoerder van de politie zegt er niks over te kunnen zeggen. DuWo heeft nog niet gereageerd.