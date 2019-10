Brand bij fabriek in Wormerveer

WORMERVEER - Bij een fabriek aan de Hogeweg in Wormerveer is vanmiddag tegen half drie brand uitgebroken. "Het ging om een brand in een pijp. Deze is inmiddels geblust", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NH Nieuws.

De brand brak uit bij de fabriek van Loders Croklaan dat zich bezighoudt met de productie van speciale vetten voor de voedselindustrie.