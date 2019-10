Slachtoffer steekpartij op de Dam is 54-jarige man

AMSTERDAM - Na een ruzie op de Dam is gisteravond een 54-jarige man neergestoken. De politie is nog op zoek naar de dader en vraagt getuigen daarom om zich te melden.

De verdachte is een man tussen de 20 en 35 jaar oud. Hij heeft een licht getinte huidskleur, droeg gisteren een zwarte jas en ging er na het incident vandoor op een zwarte scooter.

Wie meer weet, kan contact opnemen met de politie.

'Voor de ogen van vrouw en kinderen'

Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over wat er gisteravond precies is gebeurd. Volgens De Telegraaf is er een opstootje zijn ontstaan, omdat de scooterrijder onvoldoende ruimte zou hebben gehad om te passeren.

De 54-jarige man probeerde de boel te sussen, waarop de scooterrijder hem zou hebben neergestoken. Dat gebeurde voor de ogen van de vrouw en minderjarige kinderen van het slachtoffer, meldt de krant.

Maar de politie kan deze berichtgeving nog niet bevestigen. Er moeten eerst meer getuigen worden gehoord, laat een woordvoerder weten.