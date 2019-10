Stad Amsterdam ligt de komende vijf maanden in Den Helder: "Prachtig gezicht"

DEN HELDER - De beroemde Clipper Stad Amsterdam is vanmorgen de haven van Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder binnen gevaren. Het zeilschip wordt de komende vijf maanden stevig onder handen genomen. Het publiek kan de grote onderhoudsbeurt van dichtbij mee gaan maken.

"Het is een prachtig gezicht om het schip hier binnen te zien komen varen," zegt directeur Evert van Dishoeck, van de Rederij Clipper Stad Amsterdam. "Ze heeft er dit jaar alweer een kleine 20.000 mijl op zitten. Rond 11.00 uur vanmorgen gleed het schip, begeleid door twee sleepboten, de historische haven binnen:

"Dit is één van de mooiste Nederlandse schepen", vindt Evert van den Broek van Damen Shipyards Den Helder. "We beginnen straks als eerste met het verwijderen van de masten en het tuigage." Daarna gaat het schip het naastgelegen dok in en komt het grote werk.

"De machinekamer krijgt een onderhoudsbeurt. De aandrijfmotor wordt vervangen, er komt een nieuwe keuken in, het vuilwatersysteem wordt vernieuwd. Daarnaast krijgt het schip ook regulier onderhoud. Zo wordt de onderkant van het schip gereinigd", vertelt Van den Broek.

Bemanning doet onderhoud

Een deel van het onderhoud zal door de bemanning zelf worden uitgevoerd. "Vanmorgen is ook het schip de Radboud aangekomen," legt Van Dishoeck uit, "Daar zullen ze de komende tijd logeren. Zij gaan bijvoorbeeld zelf de zeilen gaan maken in het gebouw 72, hier op Willemsoord."

Om het dok zijn hekken geplaatst, maar het publiek kan de onderhoudsbeurt van dichtbij volgen. Het schip moet in april klaar zijn. "Het is nu een flinke klus en we hebben een druk programma voor de boeg. Het schip gaat volgend jaar op wereldreis maar eerst nog in augustus naar Sail Amsterdam", zegt Van Dishoeck.