Buurtkastje in Naarden tegen armoede en weggooien: "Liever delen dan verspillen"

NAARDEN - Onder het mom van 'liever delen dan verspillen' staat er sinds vorige week in Naarden een kastje waar je ongebruikte levensmiddelen in kan zetten. Anderen kunnen die dan weer meenemen en gebruiken.

Het zogenoemde buurtkastje staat in de Kolonel Verveerstraat en is het idee van Bianca Leeflang. Zij zag een vergelijkbaar initiatief in Purmerend en vond dat ook een goed idee voor haar buurt. "Het past goed bij onze buurt, omdat het een sociaal doel heeft. Veel mensen hebben hier minder te besteden en het is tegelijk zonde om te verspillen."

Lees ook: René wil voedselverspilling tegengaan met openbare voedselkast: "Wat is er mooier dan mensen helpen?"

Ze opperde het plan bij het Buurtplatfom KTV Naarden en dat omarmde het voorstel. "Je hebt wel eens dingen over, die je weggooit. Als je anderen daar dan blij mee kan maken, heb je dubbel effect", zegt Said Almakroudi, de voorzitter van het buurtplatform.

'Roven doen ze hier niet'

Alle soorten levensmiddelen kunnen in principe in het kastje geplaatst worden, mits nog houdbaar. Alleen alchohol, tabak en drugs zijn uitgesloten. Said is niet bang voor misbruik of dat iemand het kastje leegrooft. "Ik ben hier opgegroeid en ken de wijk heel goed. Roven doen ze niet."

Lees ook: Vies klusje: speuren in Noord-Hollands afval naar verspild voedsel

Bianca is erg tevreden hoe het nu loopt. "Het liep meteen vol. Het kastje werd rijkelijk gevuld en ik ben supertrots. We hopen op meer", vertelt ze. Dat zou zomaar eens op korte termijn al kunnen gebeuren, want uitbreiding is al in de planning. "Via Facebook hebben drie mensen gezegd een kastje in de tuin te willen", zegt Said. "We willen bij die andere mensen ook een kastje gaan neerzetten."