Fietsers op de pont zien het licht: Rijkswaterstaat deelt gratis lampjes uit

VELSEN - In alle vroegte deelde Rijkswaterstaat vanmorgen fietslichtjes uit op de pont over het Noordzeekanaal tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Hoewel op verreweg de meeste fietsen de verlichting dik in orde was, werd het initiatief op prijs gesteld.

"Heel goed dat ze dit doen", zegt een man die dagelijks van Wijk aan Zee naar zijn werk in Hoofddorp fietst. "Zelf heb ik altijd licht, maar bij andere fietsers mis ik het nog wel eens. Heel gevaarlijk." Een andere man op de pont die onderweg is naar zijn werk bij Tata Steel, zegt: "Mooi dat veiligheid bij Rijkswaterstaat voorop staan. Bij Tata Steel is dat ook het geval."

Tekst gaat door onder video



Met het uitdelen van de lichtjes maakt Rijkswaterstaat een gebaar naar de fietsforensen. Een aantal van hen zou minder kilometers hoeven te trappen als de route over de weg over de sluis nog begaanbaar zou zijn. Door de bouw van de grootste zeesluis echter vindt Rijkswaterstaat het niet verantwoord daar verkeer toe te laten. De sluisroute gaat uiterlijk in maart 2021 pas weer open. "Die afsluiting is voor mij erg ongunstig", zegt een scholier. "Het kost me aardig wat tijd. "

Lees ook: Nieuw dieptepunt voor bereikbaarheid IJmond: sluisroute blijft nog zeker twee jaar dicht

De afsluiting is de gemeente Velsen een doorn in het oog. Bij opstoppingen in de Velsertunnel was de sluisroute een alternatief. Bij het ontbreken daarvan ontstaan nu vaker files. Wethouder Jeroen Verwoort, met de fiets onderweg van zijn huis Velsen-Noord naar het stadhuis in IJmuiden: "Goed dat Rijkswaterstaat aandacht vraagt voor de verkeerveiligheid. Maar jammer dat het nodig is, want we hadden het liefst gezien dat de sluisroute gewoon open was. Maar ja, we moeten het er mee doen."

Er varen wel meer ponten zolang de sluisroute dicht is.