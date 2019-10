Reizigers missen vliegtuig op wel heel bijzondere manier: trein stopt deels in Schipholtunnel

SCHIPHOL - Begin deze maand hebben verschillende reizigers op een wel heel bijzondere manier hun vliegtuig gemist. De trein waarin ze zaten stopte keurig op station Schiphol, maar de machinist reed niet genoeg door waardoor het achterste deel van de trein stilstond in de Schipholtunnel. Hierdoor konden de reizigers in dat deel van de trein niet uitstappen.

Omdat de volgende halte ook nog eens Rotterdam CS was, misten zeker zeven mensen hun vlucht. Onder meer tv-presentator Thijs Zeeman zat flink te balen in de trein. "We kwamen ruim anderhalf uur van tevoren aan op Schiphol. We hadden al ingecheckt, helemaal niets aan de hand. Maar als je er dan niet uit kan omdat de trein in een tunnel staat en je vervolgens onderweg bent naar Rotterdam. Ik werd helemaal gek!"

Bij Zeeman in de coupe zaten ook drie Italianen en twee meisjes die hun vlucht misten. "Die Italianen gingen helemaal uit hun dak en de meisjes waren aan het huilen. Zij misten niet alleen hun vlucht, maar ook een aantal overstappen. Heftig allemaal." Zeeman en zijn vriendin misten het vliegtuig en konden pas een dag later naar hun bestemming Rome.

Reactie NS

"Het is allemaal niet rampzalig natuurlijk, het kost je een dag vakantie, maar ik had verwacht dat de NS wel wat actiever zou zijn om het op te lossen. Ze reageren heel vriendelijk, maar gaan er niet mee aan de slag. Het is al bijna een maand geleden, dat vind ik wel een beetje lang duren", aldus Zeeman.

De NS laat weten uit te zoeken wat er precies is gebeurd.