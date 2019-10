Man neergestoken op busstation Amsterdam Sloterdijk na ruzie in bus

AMSTERDAM - Een ruzie in een bus is uitgelopen op een steekpartij op het busstation bij Amsterdam Sloterdijk. Een man werd aan het einde van de reis, buiten de bus, in zijn arm gestoken.

Het slachtoffer, volgens de buschauffeur een Roemeen, is in een ambulance behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook wilde hij geen aangifte doen.

De verdachte is ervandoor gegaan. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die kon worden geannuleerd.