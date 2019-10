Texelse wijndruiven geoogst: na een mooie zomer wacht waarschijnlijk een topjaar

TEXEL - 2018 was een topjaar voor wijnboer Jan Jaap Kroon. Een hete zomer met veel zon zorgde voor een goed wijnjaar. Ook dit jaar lijkt de oogst goed te zijn en verwacht Jan Jaap volgend jaar een mooie wijn te kunnen schenken. Toch gelooft hij niet zozeer dat dit komt door de klimaatverandering waardoor Nederland een 'Frans klimaat' heeft. "In 2009 hadden we ook een topjaar, maar tussendoor hadden we een paar rampjaren. Elk jaar is weer anders."

De uit Drenthe afkomstige Jan Jaap Kroon begon vijftien jaar geleden met zijn wijnboerderij op Texel. Hij belandde op het eiland vanwege de liefde. Zijn vrouw Marleen Hoogebosch ontmoette hij in het uitgaansleven en hij is sindsdien gebleven. Samen gingen ze kijken wat er nog niet was op het eiland. Ze kwamen uit bij Texelse wijn. "Ik had zelf helemaal geen ervaring op het gebied van wijn. Ik heb me helemaal moeten inlezen. Ik heb een opleiding metaal gedaan, dus dat is heel wat anders."

Teleurstelling

De zoektocht naar de juiste wijnranken voor het Texelse klimaat verliep niet zonder teleurstellingen. "Druiven uit Frankrijk of Duitsland zijn toch vaak gewend aan een landklimaat. Op Texel heeft de zee veel invloed. Het water zorgt ervoor dat het in de lente lang koel blijft. En in de herfst zorgt het water er weer voor dat het warm blijft op het eiland en dat er pas veel late nachtvorst komt. Daar moet je rekening mee houden met planten en oogsten. Door schade en schande word je wijs."

De vader van Jan Jaap was vanaf het begin betrokken bij het opzetten van het bedrijf. "Nu gaat het goed. Maar we hebben ook tegenslag gehad. We hadden nog een ander perceel met wijnranken, maar daar deden ze het helemaal niet. Toen hebben we honderden planten uit de grond moeten halen en weg kunnen gooien. Dan sta je wel op het punt om het bijltje erbij neer te gooien. Maar je leert er ook van. Uiteindelijk komt er iets positiefs uit voort."

Duitse wijnranken

Nu werken ze alleen nog met wijnranken uit Duitsland. "Ik ben niet zo'n francofiel", zegt Jan Jaap. "Ik spreek de taal niet. Dus dan beweeg je je ook niet zo makkelijk in zo'n land. Duitsland is op het gebied van wijn erg innovatief. Ze doen veel aan het ontwikkelen en veredelen van planten. Frankrijk rust veel meer op zijn verleden."

Een twintigtal vrijwilligers van het eiland helpt bij de oogst. Met zorg worden de voornamelijk witte druiven van de takken geknipt en in de blauwe kistjes gedaan. Een Texelse meneer heeft er zichtbaar lol in. "Het is ontspannen werk en weer eens wat anders." Hij heeft de wijn van wijngaard de Kroon nog nooit geproefd. Aan het eind van de dag, als het werk gedaan is , gaat 'ie het proberen. De moeder van Jan Jaap helpt ook mee en vindt de wijn heerlijk. "Ik mag vrijuit spreken hoor", lacht ze. "Maar ik weet twee dingen: of een wijn is lekker óf hij is niet lekker."

'Mooie balans van zoet en zuur'

Om de wijnen van de Kroon serieus te testen, komt vinoloog Theo de Ruijter langs. Hij woont sinds begin van dit jaar op het eiland en heeft de wijnen van Jan Jaap nog nooit geproefd. Jan Jaap is niet nerveus voor de test. "Nee hoor, al laat je Hamersma langskomen. Ik weet dat ik kwaliteit maak."Al bij de eerste wijn, een sprankelende rosé, is De Ruijter enthousiast. "Heerlijk fris. Ik proef een aardbeitje, een besje. Mooie balans van zoet en zuur."

Daarna volgen nog twee droge witte wijnen waarbij vinoloog de Ruijter vooral de Trots heel mooi vindt. "Hij geurt heel mooi, is bijna zwoel en op de achtergrond een minerale toon, je zou het zilt kunnen noemen." De Ruijter is al met al onder de indruk van de kwaliteit van de Texelse wijnen. "Ik ben eigenlijk verbaasd hoe mooi dit alles gemaakt is. Vooral de zuiverheid van alle smaken en geuren die ik tegenkom!"