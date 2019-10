De Peiling: Iedereen moet per kilo restafval betalen

NOORD-HOLLAND - Ondanks alle pogingen om afval steeds beter te scheiden, produceren Nederlanders nog te veel restafval. Op dit moment gooit de gemiddelde Nederlander nog 151 kilo restafval per jaar weg. Dit terwijl de overheid ernaar streeft om in 2020 nog maar 100 kilo per inwoner aan restafval op te halen.

Alle glasbakken, plasticbakken, papierbakken, gft-bakken, chemische inzamelpunten en wat er ook allemaal verzonnen is om te helpen ons afval te scheiden, blijkt dus niet genoeg. We gooien nog veel teveel gewoon op de grote hoop. Luiheid van de consument of maken de gemeenten het te ingewikkeld?

Betalen

Als de consument niet wil horen, dan moet hij maar voelen en daarom overwegen verschillende gemeenten om de inwoners te laten betalen voor het aanbieden van restafval. Dat moet ervoor zorgen dat ze hun afval beter scheiden en de berg restafval afneemt. Een goed idee of een onzalig plan?