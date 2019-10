Reclameborden van sportschool in Broek op Langedijk gesloopt: "Iemand heeft het op ons voorzien"

LANGEDIJK - Al jaren runnen Sam en Cees de Geus een sportschool in Broek op Langedijk. De twee hebben besloten het over een andere boeg te gooien en openen binnenkort een nieuwe sportschool waarmee ze zich op personal training focussen. Om dit aan de Langedijkers kenbaar te maken, hebben ze 14 kartonnen reclameborden laten drukken en opgehangen op verschillende plekken in het dorp. Maar nu ze dagelijks aan flarden gescheurde borden vinden, beginnen ze zich af te vragen of iemand het op ze voorzien heeft: "Misschien dat mensen jaloers zijn."

"We hebben voor 500 euro borden gekocht en netjes een vergunning aangevraagd om ze op te mogen hangen in het dorp", vertelt Sam. "Een dag nadat we de borden hadden opgehangen, belde mijn schoonmoeder me. Ze had er eentje op de grond gevonden. Kapot." Sam dacht toen nog dat het bord losgeraakt was: "Misschien door de harde wind. Verder dacht ik er niet veel van. Totdat de dag erna weer een bord op de grond lag. Helemaal verscheurd."

De sportieveling vermoedde dat vandalen de borden hadden gesloopt. "Op de plek waar de borden waren verscheurd is weleens vaker vandalisme. Maar toen ik een kijkje ging nemen, zag ik dat alleen onze borden aan flarden lagen. Niet die van andere ondernemers. Iemand heeft het op ons voorzien of zo!"

Concurrentie

In de dagen erna vindt Sam elke dag een kapot bord. "Ik heb geen flauw idee hoe dit kan. Blijkbaar is er iets wat mensen niet leuk vinden aan ons. Er is veel concurrentie in dit vakgebied dus misschien dat een concurrent erachter zit. We zitten in het luxe segment, dus wellicht zijn ze jaloers. Blijkbaar is er iemand die wil dat wij niet gezien worden. Maar we hebben geen ruzie met iemand of zo. Ik heb echt geen idee hoe dit kan. Maar dat het raar is, is een feit."

Een oplossing voor het probleem heeft Sam nog niet: "We grapten al dat we camera's moeten gaan ophangen, maar dat is geen doen. Een andere idee is om nog veel meer borden op te hangen door het hele dorp. Dat kost ons dan wel heel veel geld, maar dan kunnen ze in ieder geval niet om ons heen", aldus Sam.

De nieuwe sportschool van Sam en Cees opent op twee november de deuren.