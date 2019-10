Handschoenen aan en krabben: de komende nachten zijn behoorlijk koud

NOORD-HOLLAND - Trek je handschoenen maar uit de kast, want het wordt de komende week fris. Vooral de aankomende nachten zijn koud.

Vandaag is het nog een graad of 12, maar vanaf dinsdag gaan de temperaturen dalen. Woensdag en donderdag wordt het overdag niet warmer dan 9 graden, zegt NH-weerman Jan Visser. De komende nachten hangt de temperatuur rond het vriespunt. "Het is eigenlijk iets te koud, maar niet overdreven voor deze tijd van het jaar", aldus Visser.

Hoewel de temperaturen gaan dalen, is het de komende dagen wel zonnig en droog. "Vandaag valt er nog een enkele bui, maar dinsdag, woensdag en donderdag blijft het droog." Vanaf vrijdag keert de regen echter weer terug. "Dan wordt het wisselvallig. Er staat dan meer wind en het gaat weer regenen."