Plannen voor nieuw bowlingcentrum in Beverwijk

BEVERWIJK - Er zijn plannen voor een nieuwe bowlingbaan in Beverwijk. Dat valt op te maken uit een vergunning die bij de gemeente is ingediend, zoals te zien is op een foto die Beverwijker Ali Bal op social media heeft geplaatst.

Het bowlingcentrum moet verrijzen op de plek waar nu nog een meubelzaak is gevestigd. Afgaand op de reacties onder het bericht van Bal ('zou leuk zijn als dit wordt gerealiseerd'), valt het plan ook bij anderen in goede aarde.

Strategisch

"Leuk, een bowlingcentrum om de hoek", vindt de een. De ander schrijft: "Laten we hopen dat het mogelijk is." Weer een ander denkt dat het beginnen van een nieuwe bowlingbaan een strategische keuze kan zijn, nu het bekende Bison Bowling in Haarlem gaat verdwijnen. "Hoppa! Slimme zet ook aangezien Bison Bowling ook weggaat."

Toch kan het plan niet bij iedereen op enthousiasme rekenen: "Is er iemand onder de 90 die bowlen dan leuk vindt?"