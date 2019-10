Auto belandt op z'n kop in de sloot in Wieringerwerf

WIERINGERWERF - Een auto is vanochtend op z'n kop in een sloot beland langs de Robbenoordweg in Wieringerwerf.

De auto raakte door een nog onbekende reden van de weg en kwam op z'n kop tot stilstand in de sloot.

Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. Ook is niet duidelijk hoe lang de auto al in het water ligt.