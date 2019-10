Grote stoet Halloween-motorrijders trekt door Amstelveen en Amsterdam: 50 boetes uitgedeeld

AMSTERDAM - De politie heeft vijftig bekeuringen uitgedeeld voor het rijden door rood licht aan de groep motorrijders die gisteravond door Amsterdam gingen. Ook moest een van hen zijn rijbewijs inleveren.

Gisteravond trok een lange stoet van tientallen motoren voorbij. Beelden van de stoet verschenen ook op het Instagramkanaal van Dutch Rideout, waar al werd opgeroepen voor deze grote trektocht in het kader van Halloween. De motorrijders begonnen in Maarssen en reden onder andere via Amstelveen naar Amsterdam.

Vuurwerk

Ze werden onder meer gezien bij de Van Baerlestraat en het Stationsplein. Op Instagram-beelden is te zien dat er ook vuurwerk af werd gestoken en dat de motorrijders hun motoren op verschillende momenten veel rook lieten produceren. Sommigen zaten verkleed of geschminkt op de motor.

De politie laat weten dat ze behalve van inwoners, ook de aandacht trokken van agenten. Die deelden vervolgens vijftig bekeuringen uit.