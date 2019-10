A7 bij Purmerend weer open na ongeluk

PURMEREND - Door een ongeluk was de A7 tussen Avenhorn en Purmerend-Noord vanochtend dicht. Automobilisten moesten rekening houden met vertraging, maar dat is inmiddels voorbij.

Er stond zo'n 8 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging was meer dan een halfuur. Het verkeer richting Zaanstad ging er over de oprit van verzorgingsplaats Kruisoord langs, meld Rijkswaterstaat.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij het ongeluk.