Persoon te water geraakt in Amsterdam, brandweer moest reanimeren

AMSTERDAM - De brandweer heeft vanavond aan het Singel in Amsterdam een man uit het water gehaald. Volgens de politie zou het gaan om een toerist.

Dat zou de tweede te water geraakte toerist betekenen in 24 uur. In de nacht van zaterdag op zondag sprong er op de Oudezijds Voorburgwal al een toerist in het water. Hij was onder invloed en moest gereanimeerd worden, maar was vandaag weer bij bewustzijn.

Ook de mand ie vanavond bij het Singel uit het water is gehaald, moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog onbekend.