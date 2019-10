Opnieuw oplichting door neppe collectanten Kidz Active: dit keer toegeslagen in de Zaanstreek

KROMMENIE - De politie heeft een 32-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden omdat hij onder valse voorwendselen met een collectebus de deuren in Krommenie en Saendelft langs ging. Hij zei te collecteren voor het goede doel 'Kidz Active'.

Dat goede doel bestaat wel degelijk, maar collecteert niet van deur tot deur.

Een oplettende melder uit Krommenie vertrouwde de collecteactie niet en nam contact op met de politie. Deze gingen er gelijk op af, en troffen in de buurt van de aangegeven plek inderdaad een man aan die collecte aan het lopen was. Toen hij de politie in het vizier kreeg zette hij het op een lopen.

Tijdens zijn vlucht heeft hij een burger die hem probeerde tegen te houden geslagen met zijn collectebus. Een wijkagent en de betreffende burger hebben hem uiteindelijk tegen kunnen houden. De man is aangehouden voor mishandeling en oplichting, en mag in ieder geval een nacht in de cel doorbrengen.

De man bleek gezocht te worden door de politie en staat bekend als landelijke oplichter. De politie weet dat de man in Krommenie en waarschijnlijk in Saendelft heeft gecollecteerd en vraagt mensen bij wie hij aan de deur is geweest contact op te nemen. Op deze manier kan een sterke zaak gemaakt worden.

Kidz Active

Het is niet de eerste keer dat oplichtende collectanten voor Kidz Active de deuren langs gaan. Begin oktober kwamen er al meldingen vanuit de hele provincie dat collectanten huizen langs gingen om geld op te halen. De penningmeester van Kidz Active vertelde toen tegen WEEFF dat de stichting nooit collecteert.

"Onze stichting bestaat vijftien jaar en is voornamelijk afhankelijk van de giften van mensen. Wij zijn nog nooit langs de deuren te gaan om te collecteren. Dat dit nu gebeurt namens deze mensen is slecht voor onze naam."

Destijds bestond er nog een klein beetje hoop dat mensen namens de stichting collecteerden om het geld vervolgens te doneren. De arrestatie van vandaag lijkt er nu op te wijzen dat het inderdaad gaat om oplichting.