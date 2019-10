'Familie slachtoffer schietpartij Amsterdam heeft geduchte reputatie'

AMSTERDAM - De 29-jarige man die vannacht werd doodgeschoten in de wijk Slotervaart in Amsterdam, is Brennan Dalfour. Zijn familie heeft een geduchte reputatie binnen de Amsterdamse onderwereld.

Dat meldt Het Parool. Zo is Marlon Delfour, de broer van het slachtoffer, na een liquidatiepoging invalide geraakt. Bovendien is Brennan familie van de voormalige No Surrender-leider Brian 'Dalla' Dalfour, die in 2015 werd doodgeschoten in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe.

Welk conflict Brennan nu fataal is geworden, is onbekend. Hij was in elk geval net als zijn familieleden 'een bekende van de politie', vanwege meerdere misdrijven.

Op zoek naar schutter

De 29-jarige Dalfour werd vannacht neergeschoten op de Jacob Krausstraat. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten.

De politie is nog op zoek naar de schutter. De man droeg vermoedelijk een zwart/grijze jas met capuchon van het merk The North Face.