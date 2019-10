Haarlemmers vechten erop los met middeleeuwse zwaarden

HAARLEM - Haarlemmers konden er dit weekend eens flink op los slaan met middeleeuwse zwaarden. Voor de tiende editie van het Historical European Fighting & Fencing Arts evenement was de Europese zwaardvecht-top aanwezig om geïnteresseerden de edele kunst van het hakken bij te brengen, absoluut niet te verwarren met het schermen.

Mishaël Lopes Cardozo, die ooit wereldroem verwierf met een glansrolletje in de Amerikaanse hitserie Game of Thrones, is de organisator van het evenement, dat dit jaar voor de tiende keer plaatsvindt. Cardozo heeft de populariteit van het zwaardvechten over de jaren zien toenemen. "Je kan het natuurlijk niet vergelijken met voetbal of hockey, maar het begint een steeds serieuzere sport te worden. We zien echt een stijgende lijn in het aantal deelnemers", aldus Cardozo.

Hij schat dat er wereldwijd zo'n 20.000 mensen zijn die zich bezighouden met Historische Europese Krijgskunst. In Nederland zijn dat er ongeveer 500. "Er zijn ook tal van toernooien en nationale en internationale kampioenschappen tegenwoordig."

Al twintig jaar lang probeert Cardozo de sport onder de aandacht te brengen. Hij heeft er vertrouwen in dat het op een dag net zo populair zal zijn als kung fu of aikido. "Door de filmindustrie zijn vechtsporten populair geworden. Jean-Claude van Damme zette het kickboksen op de kaart en Steven Seagal maakte aikido bekend", vertelt Cardozo.

Hij hoopt dat het middeleeuwse zwaardvechten hetzelfde lot te wachten staat. "Ik werk momenteel aan een Amerikaanse film, dus ik hoop dat het iets oplevert voor de sport."

Niet voor watjes

Ondertussen wanen de bezoekers die op het evenement zijn afgekomen zich ook heel even op de set van een actiefilm. "Het is gewoon heel leuk om lekker bezig te zijn met je lichaam en te ontdekken wat je allemaal kan. Zonder heel veel kracht kan je jezelf met de goede technieken in veiligheid stellen", vertelt één van de bezoekers.

Je moet wel tegen een stootje kunnen als je je aan het zwaardvechten wilt wagen. De impact van een middeleeuws zwaard is namelijk twee keer zo groot als de beet van een Afrikaanse leeuw. "Wij zijn de enige sport die gewoon zware zwaarden gebruiken. Een schermdegen buig je zo om, maar dat lukt met onze wapens niet. Op het moment dat je aanvalt en die ander steekt je in je kanis, dan kan je gewoon knock-out gaan", vertelt Cardozo.

Zoals met alle vechtsporten is het ook bij zwaardvechten niet de bedoeling dat de vaardigheden buiten de sportzaal gebruikt worden. "Theoretisch gezien, alles wat ik met dit zwaard kan, zou ook met een paraplu moeten lukken, maar dat is niet mijn intentie. Ik gebruik mijn zwaard in trainingen en toernooien en verder hangt hij heel mooi aan de muur", aldus één van de bezoekers van het evenement.