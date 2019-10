Schaatsbaan Alkmaar maandag weer open na gesmolten ijs

ALKMAAR - Maandag kan er weer geschaatst worden op de 400-meterbaan van schaatsbaan De Meent Bauerfeind in Alkmaar. De ijsbaan moest na een stormachtige nacht zaterdag en zondag onverhoopt haar deuren gesloten houden, omdat er veel ijs was gesmolten.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Het ijs moest eerst hersteld worden. Ook was veiligheid een zorg, vanwege losgewaaide winddoeken.

Roy Lennings, locatiemanager namens Alkmaar Sport: "De combinatie van de storm die vrijdagnacht over de Alkmaarse ijsbaan trok en de warme lucht boven de baan heeft ervoor gezorgd dat in de nacht een gedeelte van de 400-meterbaan is gesmolten. Naast dat er een deel van het ijs verloren is gegaan, zijn er door de wind ook winddoeken losgekomen waardoor we de veiligheid niet konden garanderen. De ijsbaan is het gehele weekend gesloten geweest. Hoewel zaterdag de wind aanhield, blijkt de schade vanochtend gelukkig mee te vallen."