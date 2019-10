Jaap Stam begrijpt dat zijn hoofd op het hakblok ligt

AMSTERDAM - Is er nog toekomst voor Jaap Stam als trainer van Feyenoord? Op de persconferentie na afloop van de kansloos verloren klassieker zei de oud-Ajacied zich niet druk te maken om de druk van buitenaf. "Wat voor mij van belang is of het nog leuk is, is het perspectief."

Stam zag dat Feyenoord in de openingsfase door Ajax werd overlopen en in de eerste helft naar een 4-0 achterstand werd gespeeld. Hoe zoiets kan? "Dat vraag ik me ook af. Dat had ik ook niet verwacht. Natuurlijk weten we dat Ajax veel kwaliteit en positiewisselingen heeft. Het plan was om uit compactheid te spelen en de omschakelmomenten te zoeken. Aan de bal waren we niet bij machte om heel gevaarlijk te worden en zij konden elk moment gevaarlijk worden". aldus Stam.

Berghuis vroeg om wissel

In de rust was de trainer van Feyenoord enkel bezig om de schade beperkt te houden. Steven Berghuis bleef in de kleedkamer achter, omdat hij had aangegeven last te hebben van zijn knie. In de tweede helft werd er niet meer gescoord en droop Feyenoord uiteindelijk met een 4-0 nederlaag af.

Tekst gaat verder onder de tweet

Ontslag

Dat er in de (sociale) media om zijn ontslag wordt geroepen, begrijpt Stam. "Ik kijk er niet gek van op. Je weet hoe de tendens is en hoe die gecreëerd wordt. Maar als trainer van Feyenoord ben je wel verantwoordelijk voor de uitslagen en de stand. Ik ben het er mee eens dat het met deze spelers beter zou moeten."