Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhoudingen in Amsterdam

AMSTERDAM - Een groep mannen is vanmiddag in een ruzie verzeild geraakt in de buurt van het Wethouder de Roosplein in Amsterdam, in de wijk Gein. Een aantal van hen zou een vuurwapen bij zich hebben gehad.

De politie kwam daarom ter plaatse op het plein. Hoewel de mannen probeerden te vluchten, zijn er alsnog drie verdachten aangehouden. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost.

Of de mannen zelf ook daadwerkelijk een vuurwapen bij zich hadden, is nog onduidelijk.