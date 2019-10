Fotograaf realiseert droom op Hembrugterrein: "Ik hoop dat mensen geraakt worden"

ZAANDAM - Fotograaf Ruben Timman uit Zaandam is de drijvende kracht achter het Museum der Mensheid op het Hembrugterrein. In het museum laat hij de schoonheid van de mens zien door middel van levensgrote portretten.

Voordat het museum er daadwerkelijk was, had Timman er in 2001 al een droom over. In zijn droom was het museum een duistere, vervallen plek. Hij werd er rondgeleid door Kofi Annan. "Ik dacht, ik moet daar wat mee", en zo geschiedde.

In 2015 ziet hij plotseling de plek uit zijn droom op het Hembrugterrein: een verlaten, vervallen gebouw. In het geheim exposeert hij daar zijn foto's, maar het pand moet gerenoveerd worden en Timman moet eruit. Gelukkig krijgt hij daarna een ander pand op het terrein toegewezen. Hierin is zijn droom nu verwezenlijkt.

"Inmiddels alweer zestien jaar reis ik de wereld over, vaak naar duistere plekken om juist waardigheid en schoonheid in beeld te brengen door middel van portretten", vertelt de fotograaf. Inmiddels heeft hij al ruim vierduizend mensen gefotografeerd. Vaak in vluchtelingenkampen. Het gaat hem om de boodschap achter dit project: "Jij bent mooi, jij bent waardig, jij doet ertoe."

"Ik hoop dat mensen geraakt worden", vertelt Timman. "Maar hoe mooi zou het zijn als we anders naar onszelf gaan kijken, of naar iemand die echt anders is dan jij."

Het werk van Timman heeft ook een bijzondere link met de geschiedenis van het Hembrugterrein, waar vroeger munitie en wapens werden geproduceerd. "Hoe mooi is het dat je van wapens naar waardigheid kan gaan, naar menselijkheid. En misschien de geschiedenis van dit terrein kan ombuigen naar iets positiefs."