Brand in leegstaande boerderij Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - In een leegstaande boerderij aan de IJweg in Nieuw-Vennep is vanmiddag brand uitgebroken.

Een woordvoerder van de brandweer bevestigt dat er niemand in de boerderij aanwezig was toen de brand uitbrak. Het gaat om een vrijstaand pand.

Volgens de woordvoerder kan de boerderij als volledig verloren beschouwd worden. De vlammen zouden er letterlijk aan alle kanten uit komen. De rookontwikkeling lijkt mee te vallen, al wordt alsnog gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten als men er last van heeft.

De brandweer verwacht nog zeker enkele uren bezig te zijn met het blussen.