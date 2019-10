Ajax speelt met Feyenoord als een kat met een muis

AMSTERDAM - Ajax won de Klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA met 4-0. De Amsterdammers speelden met Feyenoord. De weerstand van de Rotterdammers was de Klassieker onwaardig en de 4-0 ruststand was de grootste voorsprong ooit in een Klassieker bij de rust. In de tweede helft kreeg Ajax opnieuw kans op kans alleen waren de Amsterdammers slordig in de afwerking. Door de winst en het verlies van PSV verstevigt Ajax de koppositie.

De eerste de beste aanval van Ajax leverde de 1-0 op voor de Amsterdammers. Via Dusan Tadic kwam de bal voor de voeten van Ziyech die de bal tergend langzaam over de doellijn werkte.



Na zeven minuten spelen was het ook al 2-0. David Neres gaf mooi voor op Tagliafico die de bal binnentikte. Het was de snelste 2-0 voorsprong in de Klassieker ooit.



"Tien,tien"

Meteen klonk het "Tien, tien, tien", van de tribunes. Ajax kreeg kans op kans en overliep Feyenoord volledig. Bij een van de weinige uitbraken van Feyenoord dachten de Rotterdammers te scoren, maar dat was uit buitenspelpositie.

Stiftje Neres

Ajax tikte er lustig op los en speelde Feyenoord helemaal dol. Uit een pass van Tadic kon Neres er acht minuten voor de rust met een stiftje 3-0 van maken.



Kopbal Van de Beek

Drie minuten later was het al weer 4-0 toen Van de Beek een schot van Sergiño Dest achter keeper Vermeer kon koppen. Met die stand gingen de ploegen rusten.



Tikkie-takkie

Ajax ging na de rust vrolijk door met het tikkie-takkie-voetbal en creëerde kans op kans, alleen was de afwerking minder scherp dan in de eerste helft. Feyenoord mocht blij zijn dat er nog zo veel kansen werden gemist door de Amsterdammers. Lassina Traoré mocht vijf minuten voor tijd nog invallen. Voor de topscorer van Jong Ajax was het zijn eerste invalbeurt dit seizoen.

Zo werd het de middag van de vernederingen door de Noord-Hollandse ploegen. Eerder op de middag versloeg AZ PSV in Eindhoven ook al met 4-0. Met dank aan AZ staat Ajax nu zes punten voor op de achtervolgers AZ, PSV en Vitesse. De Amsterdammers hebben 29 punten uit elf duels en de drie achtervolgers hebben er 23. Feyenoord staat op de elfde plek met slechts 14 punten.

Opstelling Ajax: Onana: Dest (Álvarez/82), Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez, Promes; Ziyech (Gravenberch/74), Tadic (Traoré/86), Neres

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra, Berghuis (Tapia/46), Fer (Larsson/59); Narsingh (Geertruida/74), Jørgensen, Sinisterra