AZ vernedert gehavend PSV en pakt de tweede plek

EINDHOVEN - AZ heeft de uitwedstrijd tegen PSV met 4-0 gewonnen. Daardoor nemen de Alkmaarders de tweede plek op de ranglijst over van PSV, met evenveel punten maar een beter doelsaldo. De Eindhovenaren moesten een groot deel van de wedstrijd met tien man spelen, nadat Ryan Thomas na 22 minuten spelen met rood moest vertrekken na een overtreding op Frederik Midtsjø. De doelpunten van de Alkmaarders kwamen op naam van Myron Boadu (2), Jonas Svensson en Dani de Wit.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd was voor PSV, maar daarna nam AZ het heft in handen en kregen de Alkmaarders kansen via Oussama Idrissi en Boadu, die allemaal het doel misten. PSV moest al na 22 minuten verder met tien man nadat Ryan Thomas in eerste instantie geel kreeg, maar na ingrijpen van de VAR met rood naar de kant moest. De speler, die zelf net terug is van een zware blessure, raakte Frederik Midtsjø met de noppen vooruit vol boven de enkel. Daarna vroeg het Eindhovense publiek bij elke overtreding van AZ om een kaart.

Twee keer Boadu

PSV ging met tien man heel compact spelen, waarmee AZ in eerste instantie moeite had. Denzel Dumfries kreeg vijf minuten voor de rust nog de beste kans voor PSV. Keeper Marco Bizot voorkwam een doelpunt en stopte zijn schot in de korte hoek. Daarna was het weer AZ wat de klok sloeg. Uit een mooie pass van Calvin Stengs kon Boadu in de 45e minuut keeper Jeroen Zoet in de korte hoek passeren. Dat leek al een lekker doelpunt zo vlak voor rust, maar twee minuten in de extra tijd maakte Boadu er ook nog 0-2 van, ditmaal op aangeven van Owen Wijndal die de bal vanaf de achterlijn goed voortrok.



Svensson en De Wit

PSV was met tien man niet meer bij machte om gevaar te stichten. Boadu kreeg in het begin van de tweede helft achter elkaar drie grote kansen om de score verder op te voeren, maar het lukte hem niet om de bal in het doel te krijgen. Twintig minuten voor tijd maakte Svensson er 0-3 van. Hij verraste keeper Zoet met een schot in de korte hoek. Met nog een kwartier te gaan maakte de ingevallen De Wit er ook nog 0-4 van met een achterwaarts hakje uit een hoekschop.



Tand uit de mond

Hatzidiakos haalde het einde van de wedstrijd niet ongeschonden. Na een elleboogstoot van Mitroglou miste hij een voortand, die wel werd gevonden en in een plastic zakje werd gedaan in de hoop dat hij teruggeplaatst kan worden. Een tweede voortand was afgebroken.

Vier minuten voor tijd schoot Boadu nog op de paal. De jonge spits scoorde twee keer in de wedstrijd, maar het hadden er makkelijk vijf kunnen zijn.

Het bleef bij 0-4. De tweede nederlaag op rij voor PSV. Feyenoord was in september 2016 de laatste ploeg die van PSV won in Eindhoven.

Door de winst stijgt AZ naar de tweede plek, met evenveel punten als PSV, maar met een beter doelsaldo.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Schwaab, Sadilek; Rosario, Thomas, Gutierrez; Doan (Teze/46), Gakpo (Boscagli/77), Bruma (Mitroglou/46)

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal (Ouwejan/74); Midtsjø, Stengs, Koopmeiners; Sugawara (De Wit/67), Boadu, Idrissi (Aboukhlal/79)