Omwonenden willen onderzoek naar "bijna-ramp" op Schiphol

SCHIPHOL - Belangengroepen van omwonenden van Schiphol willen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gaat doen naar een doorstart van een Boeing 747 van vrachtmaatschappij Cargolux boven de Polderbaan. Het vrachttoestel kreeg gisteren vlak voor de landing opdracht om de nadering af te breken vanwege een toestel van Flybe dat nog op de baan stond. Omwonenden trekken hun eigen conclusies en noemen de doorstart een "bijna-ramp".

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het Flybe-toestel, een Dash-8 die plaats biedt aan maximaal 78 passagiers, had gisteren rond 10.15 uur van de luchtverkeersleiding toestemming om op de Polderbaan te landen. Het propellervliegtuig afkomstig uit het Engelse Exeter kreeg daarbij de opdracht om de landingsbaan daarna zo snel mogelijk te verlaten.

Achter de Dash-8 naderde een Boeing 747-400F-vrachttoestel uit Nairobi dezelfde baan. De verkeersleider waarschuwde de piloten al voor een late landingsklaring, vermoedelijk omdat het Flybe-toestel nog op de baan reed. Kort na de waarschuwing kregen de Cargolux-piloten de opdracht om door te starten.

De doorstart wordt bevestigd door de vrachtvliegers en zetten vervolgens koers weer terug naar de Polderbaan voor een tweede poging om te landen. Ongeveer een kwartier later landt de Boeing 747 alsnog op Schiphol. De Dash-8 van Flybe is dan inmiddels al op weg naar de D-pier om te parkeren.

De gemaakte doorstart is geen uitzondering. Zowel op Schiphol als op ieder andere commerciële luchthaven starten vliegtuigen soms door als er bijvoorbeeld door een voorganger niet wordt opgeschoten, het zicht niet voldoende is of een windvlaag een veilige landing niet mogelijk maakt. Sommige omwonenden trekken echter een andere conclusie bij de doorstart van gisteren.

"Bijna-ramp"

Op twitter wordt de Onderzoeksraad door bewoners rondom Schiphol opgeroepen onderzoek te gaan doen naar de doorstarten. Belangengroep Schipholwatch noemt de doorstart zelfs een "bijna-ramp" en gaat er vanuit dat de Cargolux-piloot "pas op het allerlaatste moment het kleinere toestel op de landingsbaan zag".

Mogelijk is die conclusie voorbarig. De piloten van de Cargolux-Boeing worden tijdig gewaarschuwd voor een late landingsklaring en maken nog voor de baandrempel een veilige doorstart.