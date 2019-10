Wéér kilo's drugs gevonden op marineschip

DEN HELDER - Op marineschip Johan de Witt is opnieuw een partij drugs gevonden. Het gaat om elf kilo, vermoedelijk cocaïne. De drugs werden gisteren ontdekt bij een controle op het schip, dat in Den Helder ligt. De controle werd gehouden in het kader van een onderzoek naar een militair die eerder ook al werd aangehouden met drugs.

Vorige maand werd de 23-jarige Haarlemse militair opgepakt op Curaçao. Hij had toen ook elf kilo cocaïne bij zich. De drugs zaten in zijn rugtas. Naar aanleiding van die vondst was er al het vermoeden dat er meer drugs op het schip zouden liggen.

Verstopt in paketten

De drugs die gisteren werden gevonden waren verstopt in pakketten. Waar ze precies lagen, is niet bekendgemaakt. De doorzoeking werd vrijdag, nadat het schip terugkwam uit het Caribisch gebied, al gestart. Donderdag was het personeel bij het van boord gaan van het schip al gecontroleerd. Ook helikopters aan boord van het schip zijn doorzocht. Daarbij is niets gevonden.

De militair die vorige maand werd opgepakt is terug in Nederland en zit nog in voorarrest. De marechaussee onderzoekt nog of de Haarlemmer ook verantwoordelijk is voor de nieuwe partij drugs.