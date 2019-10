Toerist gereanimeerd na sprong in gracht Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam

AMSTERDAM - Een toerist is vannacht onder invloed de gracht ingesprongen aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Hoe lang hij in het water heeft gelegen is niet bekend, maar de man was buiten bewust zijn toen hij door de brandweer uit het water werd gehaald.

De man werd rond 02:15 uur door duikers aan wal gehaald en door ambulancepersoneel gereanimeerd. Volgens de politie is de man weer bij bewustzijn en gaat het tot nu toe redelijk. Hij ligt nog in het ziekehuis.

De toerist zou onder invloed zijn geweest van hasj of wiet en is vrijwillig het water ingesprongen. Of de man alleen was of met vrienden is niet duidelijk.