Schofterige beroving op 101-jarige vrouw: politie verspreidt signalement daders

BLOEMENDAAL - Een vrouw van 101 uit Bloemendaal is gisteravond in haar woning bestolen van geld en haar sieraden. De dieven gebruikten een schofterige babbeltruc om bij de vrouw, die in een woonzorgcomplex woont, binnen te komen. De politie heeft een signalement van het duo bekendgemaakt.

Rond 20.00 uur gisteravond werd er bij het slachtoffer aangebeld. Er stonden twee mannen voor de deur, die zeiden dat er een lekkage in het huis van de vrouw was en dat ze binnen wilden komen om daar iets aan te doen. De vrouw moest alle kranen openzetten en haar gouden sieraden in een bak stoppen omdat die volgens de mannen giftig zouden zijn.

Handlanger

De Bloemendaalse raapte al haar sieraden bij elkaar en ook een tasje met waardepapier (bijvoorbeeld een bewijs van een aandeel of obligatie) en geld. Het tasje werd door een van de daders uit haar handen gegrist. Het tweetal ging er vervolgens via de tuindeur vandoor.

De politie is naar de daders op zoek. De man die het woord voerde, heeft volgens het slachtoffer een licht getinte huidskleur, is ongeveer 30 jaar, is 1.75 meter lang en heeft donker haar. Hij droeg een donkere broek, een trui en handschoenen. Zijn handlanger was kleiner, heeft een blanke huidskleur en donker haar.