Man doodgeschoten in Amsterdam-Slotervaart, verdachte op de vlucht

AMSTERDAM - Een man die vannacht werd neergeschoten in de Amsterdamse wijk Slotervaart, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om de 29-jarige Amsterdammer Brennan D., een bekende van de politie.

Het slachtoffer werd geraakt op de Jacob Krausstraat in het stadsdeel Nieuw-West. Meerdere buurtbewoners hoorden rond 01.30 uur vannacht schoten. Ze hebben daarna de politie gebeld. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden.

De verdachte is lopend gevlucht. Hij droeg vermoedelijk een donkere jas met capuchon van het merk The North Face. Mensen die iets hebben gezien of gehoord, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.