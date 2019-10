Opgelet: Klok gaat vannacht weer uur terug

NOORD-HOLLAND - Vannacht gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat er lekker een uurtje langer geslapen mag worden, want om 03.00 uur gaat de klok weer een uur terug.

In alle landen binnen de Europese Unie wordt de tijd weer een uurtje teruggedraaid, al zijn er verschillende meningen over. Er ligt zelfs een voorstel van de Europese Commissie om de wisseling tussen winter- en zomertijd af te schaffen. Maar daar is vooralsnog geen akkoord over bereikt.

Over zes maanden gaat de tijd weer terug naar de zomertijd. Dat gebeurt in de nacht van 28 op 29 maart 2020.