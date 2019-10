Gemaskerd duo met vuurwapen overvalt Albert Heijn in Amstelveen

AMSTELVEEN - Twee mannen hebben vanavond de Albert Heijn aan de Maalderij in Amstelveen overvallen. De twee dreigden met een vuurwapen en een mes.

Ze dreigden daarbij met een mes en een vuurwapen. De overval vond rond 21.30 uur plaats, beide daders hebben buit gemaakt en zijn weggerend richting de Noorddammerlaan.

De politie is met veel agenten naar de overvallers op zoek. Een deel van de wijk is afgezet. Via Burgernet zijn de sigalementen van de daders verspreid. Het gaat om twee mannen met een licht getinte huidskleur, die tussen de 23 en 28 jaar oud zijn.

Tijdens de overval droegen de twee gele bivakmutsen. Ze hadden donkere kleding aan. Een van van is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een slank gezicht, de ander is ongeveer 1.67 meter lang en heeft een wat ronder gezicht.

De politie waarschuwt dat omstanders de overvallers niet zelf moeten benaderen, maar dat ze 112 moeten bellen.