Gouden Eeuw centraal in optocht door centrum Medemblik

MEDEMBLIK - Door het centrum van Medemblik is een optocht gehouden waarin de Gouden Eeuw centraal stond. De stoet was een onderdeel van de Gouden Nacht, geïnspireerd op de landelijke museumnacht.

In de historische karavaan door de Nieuwstraat waren onder meer zeeheld Michiel de Ruyter, het Meisje met de Parel en schilder Rembrandt te zien. Volgens organisator Ariane Vervoorn van de gemeente is juist Medemblik een goede locatie voor deze Gouden Parade. "Net als Hoorn en Enkhuizen bestond Medemblik al in de Gouden Eeuw en floreerde de economie. Er was een levendige handel en er zijn hier een aantal mooie monumenten uit de zeventiende eeuw te zien."



De hele avond is er nog van alles te doen in Medemblik en omliggende dorpen: publiek kan zich op dertien locaties onderdompelen in de geluiden, geuren, smaken en kleuren van toen.