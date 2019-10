BLOEMENDAAL - In een woning aan de Donkerelaan in Bloemendaal is vanavond een overval gepleegd. De daders zijn er vandoor gegaan.

In een Burgernetmelding wordt gevraagd uit te kijken naar twee verdachte mannen. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Een getuige weet te melden dat een vrouw in haar woning is overvallen.