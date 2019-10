Burgemeester gaat praten met getreiterde joodse familie: "Dit is misselijkmakend"

HIPPOLYTUSHOEF - De joodse familie in Hippolytushoef waar donderdag een vuurwerkbom ontplofte, is het spuugzat. Ze zeggen al ruim 20 jaar getreiterd te worden. In allerlei vormen, legt de vader van het gezin uit aan NH Nieuws. "Ze zijn jullie vergeten te vergassen", zijn een van de dingen die regelmatig naar hun wordt geroepen. Binnenkort gaan ze 'eindelijk' met de burgemeester van de gemeente Hollands Kroon om de tafel om te kijken naar een oplossing.

De burgemeester van gemeente Hollands Kroon heeft inmiddels tegen NH Nieuws gereageerd op de gebeurtenissen. "Wat er afgelopen week is gebeurd is misselijkmakend en niet te accepteren", meldt burgemeester Rian van Dam aan NH Nieuws.

Informatie verzamelen

Volgens Van Dam is de politie druk bezig met onderzoeken wat er de afgelopen dagen allemaal heeft gespeeld, maar wil ook graag zoveel mogelijk informatie verzamelen van alle incidenten die voorgaande 20 jaar zijn gebeurd. "Ik moet nog een goed beeld krijgen van wat er is voorgevallen en hoe het in elkaar steekt", aldus de burgemeester.

En daar is de vader van het gezin blij mee, want tot op heden is er volgens hem vrij weinig gedaan. "Ze roepen kanker jood, ook naar mijn kinderen. Op school en in de bus. En eigenlijk wordt er vrij weinig aan gedaan", zegt een gefrustreerde Wouter Schmidt. "Terwijl het duidelijk over antisemitisme gaat."

Volgens hem zien politie en gemeente de gebeurtenissen als losse incidenten. Maar dat gaat er bij vader Smidt niet in. "Als het alleen maar losse dingen zijn, dan het iedereen het willekeurig kunnen overkomen. Maar het overkwam alleen ons, om wie we zijn", zijn de hartverscheurende woorden.

Lees ook: Steun uit gemeenteraad voor bedreigd joods gezin: "Ik verwacht daadkrachtige stappen"

Vader Wouter zou graag zo snel mogelijk in contact komen met de burgemeester om te "kijken wat we samen kunnen doen". Van Dam gaat daar nu op in en gaat binnenkort met de familie om tafel.

Vuurwerkbom

De afgelopen periode is voor de joodse familie zeer heftig verlopen. Alleen al de laatste drie jaar waren er acht incidenten bij het gezin, met als meest recente een zware vuurwerkbom die deze week midden in de nacht aan het raam van hun woning was geplakt en afging, viel eerder al te lezen bij NH Nieuws.