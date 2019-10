Organisatie Brexit aan Zee wil nog niet opgeven: "Net als Johnson zeggen we: we gaan gewoon door"

WIJK AAN ZEE - Als het aan de organisatie van het Brexit-uitzwaaimoment ligt, wordt het evenement niet afgelast, maar slechts uitgesteld. Het uitzwaaien van de Brexit, dat gepland stond op donderdag 31 oktober, is verplaatst naar begin 2020.

"Achter dat strandpaviljoen zou het kleine podium komen, maar het grote podium staat hiervoor. Je ziet hier een staketsel. Naast dat staketsel, daar komt het grote podium. Dat was in ieder geval de bedoeling." Organisator Ron Toekook zag het al helemaal voor zich. Donderdag zou Groot-Brittannië uit de EU stappen, en zouden ook duizenden mensen het land komen uitzwaaien op het strand van Wijk aan Zee.

Geldgebrek

Vanwege hoge kosten en niet voldoende sponsoren gaat het evenement donderdag niet door. "Het probleem wat wij hadden met de kosten, had te maken met het feit dat wij aan het eind van het jaar organiseerden. Heel veel bedrijven hebben dan al de budgetten voor de sponsoring uitgegeven. En we hadden niet veel tijd om het allemaal te regelen. Als we het nu begin volgend jaar doen, dan staan de potten weer vrij en hebben bedrijven meer geld beschikbaar."

Lees ook: Uitzwaaifeest Brexit aan Zee uitgesteld, organisatie op korte termijn niet mogelijk



Op Facebook waren ruim 70.000 geïnteresseerden, en maximaal 10.000 mensen mochten het evenement bezoeken. Of het aantal verkochte kaartjes tegenviel, daar wil Ron niet veel over kwijt. "De kaarten worden pas verkocht op het moment dat je weet dat het mooi weer wordt. Waarom zou je geld uitgeven aan iets wat zich buiten afspeelt, en dan sta je buiten overdag in de kou. Wat ook een grote rol speelt, is dat mensen vooral vielen voor het zwaaien op het strand. En dan is het toch vrij moeilijk om mensen te overtuigen dat ze twintig euro moeten gaan betalen voor iets dat naast datgene staat waarvoor ze gevallen zijn."



"Ik zou er wel heen gegaan zijn"

Mensen op het strand begrijpen wel dat het evenement is uitgesteld. "Het is natuurlijk bedacht om het te laten samenvallen met het echte Brexit-moment, en het ziet ernaar uit dat dat wordt uitgesteld. Dus wordt het een beetje onlogisch om het dan wel te houden. Het is wel een leuk feestje, maar het is niet echt meer uitzwaaien." Een andere wandelaar zou er heen zijn gegaan. "Gewoon voor de lol, en niet zozeer om de Engelsen en omdat ik het allemaal zo geweldig vindt die Brexit."



Alle begrip

Voor het evenement was Lee Towers gevraagd om op te treden. "Ik heb er alle begrip voor", vertelt Lee Towers vanmorgen aan NH Nieuws. "Nu de Brexit is uitgesteld, valt de insteek weg. En je moet het niet moeilijker maken dan het is." Ook de eigenaren van de foodtrucks die gevraagd waren voor het evenement stellen zich begripvol op. "Als het de echte Brexit was geweest, was het toch leuker. Ik snap wel dat het uitgesteld is", vertelt de eigenaar van Anton’s Meals on Wheels. Ze vinden het allemaal wel jammer, maar gaan er vanuit dat ze voor de volgende keer opnieuw gevraagd worden. "Ik heb wel een paar kilo vlees klaarstaan voor donderdag, maar ik ken de organisatoren. Ik ga er vanuit dat het de volgende keer wel doorgaat en ik er dan alsnog bij ben met mijn foodtruck", aldus de eigenaar van Slagerij Laan die er donderdag ook zou staan.

Nieuwe datum

31 januari is de nieuwe datum voor de Brexit. En misschien ook wel voor het uitzwaaimoment. "Laat het eerst maar gebeuren, dan is het vroeg genoeg om uit te zwaaien." Ron Toekook weet zeker dat het evenement er komt. "Net als Johnson zeggen we: we gaan gewoon door. Dus we gaan het gewoon doen, maar ik ga er niet dood voor in de greppel liggen."

Geen nieuwe vergunning

Gemeente zegt dat Brexit aan Zee op een andere datum gewoon in dezelfde vorm kan doorgaan, zonder daarvoor een nieuwe vergunning voor aan te vragen.