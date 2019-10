Kerkuil vliegt in achtergelaten vissnoer in Oostzaan: "Hij is er slecht aan toe"

OOSTZAAN - De dierenambulance heeft vanmiddag in Oostzaan een kerkuil bevrijd die nog levend aan een visdraad boven een beekje hing. Op foto's is te zien dat het beestje vast hing met zijn vleugel.

De vogel was al flink gewond aan zijn vleugel toen vrijwilligers van de dierenambulance aankwamen om hem te bevrijden. Het dier heeft een flinke snee aan het begin van de vleugel en mist een aantal veren.

Slecht aan toe

De ambulance heeft de uil ondergebracht bij Wildopvang Krommenie en die hebben hem proberen te behandelen. Het is echter nog de vraag of het dier het gaat redden. "Hij is er slecht aan toe", meldt de opvang op Facebook.

Ze zijn vooral niet te spreken over de vissers die hun rommel niet hebben opgeruimd. "Het is om gek van te worden", laat de dierenambulance weten.