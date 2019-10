'De IJmond van Wales': problemen in Port Talbot net zo groot als in Wijk aan Zee

IJMOND - Het zijn moeilijke tijden die medewerkers van Tata Steel tegemoet gaan. De vorige week aangekondigde bezuinigingsoperatie van 170 miljoen euro bij de fabrieken in Europa, gaat de werknemers in IJmuiden treffen. Maar niet alleen daar vrezen ze de toekomst. In Port Talbot in Wales, waar 5.000 mensen in de staalfabriek werken, is de dreiging van een massa-ontslag minstens zo groot.

En er zijn meer overeenkomsten tussen de IJmond en Port Talbot: de milieu-overlast die de staalfabrieken veroorzaken. In Wijk aan Zee geven de grafietregens met enige regelmaat het dorp een zilvergrijze teint en Port Talbot - met zo'n 35.000 inwoners - kleurt dieprood na stof-emissies.

Lees ook: Onderzoek naar gezondheidsrisico's grafietregen: braken, oogirritatie en longschade

Het afgelopen jaar ging het in de IJmond over één ding: de grafietregens die neerdwarrelen in de omgeving. Het RIVM deed onderzoek en kwam met verontrustende cijfers; er kwamen boetes aan het adres van slakverwerker Harsco (veroorzaker van de grafietregens) en er zijn verschillende bijeenkomsten geweest over 'hoe nu verder?'. Kortom: men is ongerust en wil dat het anders gaat.

Hoe gaan de mensen in Port Talbot om met dit probleem? Hebben ze dezelfde zorgen als de mensen in de IJmond? Zijn ze net zo bang voor hun gezondheid?

Verslaggevers Fred Segaar en Dennis Mantz onderzochten het en spraken met verschillende ooggetuigen, bewoners van het geteisterde dorp en zelfs een vrouw die al sinds de jaren 60 in Port Talbot woont. Alles is terug te zien in de reportage 'De IJmond van Wales'.

Bekijk hieronder de reportage