74-jarige man door twee jongens met een mes bedreigd op het Stationsplein in Hoorn

HOORN - Een 74-jarige man is afgelopen dinsdag door twee jongens bedreigd op het Stationsplein in Hoorn.

Het slachtoffer liep rond 15.00 uur via het park in de richting van het station. Daar zag hij twee jongens vuurwerk afsteken en zei daar iets van. De jongens trokken zich er in eerste instantie niets van aan, maar even later werd de man door de twee jongens in de buurt van het fastfoodrestaurant bij het station aangesproken.

Lees ook: Gewapende mannen beroven pakketbezorger van goederen en auto: politie zoekt getuigen

De jongens pakten vervolgens de 74-jarige man en bedreigden hem met een mes. Hierna rende het tweetal weg in de richting van de garages waar de bussen staan. De politie wil graag weten wie deze jongens zijn en doet een oproep op getuigen.