Blinden en slechtzienden beleven Sprookjeswonderland: 'heel mooi hier'

ENKHUIZEN - Om blinden en slechtzienden toch een volledige pretpark-ervaring te laten meemaken, heeft stichting Komt het Zien! een speciale dag in Sprookjeswonderland in Enkhuizen georganiseerd. "Omdat ze dezelfde dingen willen doen als mensen die wel kunnen zien."

De 150 aanwezigen kunnen via hun telefoon audiofragmenten horen die de verschillende attracties beschrijven. Er zijn ook speciale blindentolks aanwezig. Zij lopen met groepjes door het park en beschrijven wat er te zien is. "Ik ben deze week al in Sprookjeswonderland geweest om me voor te bereiden. Daarbij let ik vooral op de visuele aspecten, die probeer ik te vertellen. Maar natuurlijk moet je ook dingen overlaten aan de fantasie van kinderen", vertelt blindentolk Dave van der Wal.



En dat lukt de tolks goed. Zo heeft één meisje haar koptelefoon al snel afgezet. "Het was te spannend. Het ging over een zeemeermin in een kooi. Dat vond ik zielig", legt ze uit. Maar ze geniet wel van Sprookjeswonderland, ook al kan ze maar voor drie procent zien. "Alle attracties zijn leuk. Deze plek vind ik super mooi, mooie huizen. Ik vind het gewoon heel leuk."



"Mooiste compliment als ze zeggen: 'ik heb alles gezien'"

Een vader en zijn dochter zijn eveneens enthousiast. "Gewoon heel leuk dat ze dit mogelijk maken voor slechtzienden", vertelt het meisje. Haar vader vult aan: "Wij gaan wel vaker naar dingen van de stichting, zoals het theater. Mooi dat we dit kunnen meemaken." Ook de blindentolk geniet enorm van deze dag. "Het mooiste compliment is als ze zeggen: 'ik heb alles gezien'. Dat klinkt raar, maar dat is het mooiste compliment voor een blindentolk."