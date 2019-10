Afgebrand scooterbedrijf voorziet brandweer van oud ijzer: "Leuk dat we iets terug kunnen doen"

DEN HELDER - De brandweer in Den Helder is vandaag blij gemaakt met een flinke lading oud ijzer, dat ze kunnen inleveren voor het opknappen van de oude ladderwagen. Het auto- en scootercentrum van de familie Bruin brandde begin mei helemaal af en wil nu graag wat terugdoen voor de mensen die toen zo hard hun best voor ze hebben gedaan. "De brandweer heeft ons in de nacht van de brand geweldig geholpen, leuk dat we op deze manier iets terug kunnen doen voor de jongens", aldus Jos Bruin

Vanmorgen haalden brandweerman Frank Does en zijn collega's de flinke bak ijzer op bij het afgebrande bedrijf voor de verkoop van auto's en scooters. Daarnaast mochten ze op het terrein van het afgebrande pand kijken of ze nog meer ijzer zagen wat ze mee konden nemen.

"De meeste mensen denken vast: “Wat moeten ze daar nou mee?”, maar het is uiteraard niet voor de opslag of eigen gebruik", aldus brandweerman Frank tegen onze mediapartner regio Noordkop. Voor het inleveren van het oud ijzer krijgt de brandweer van Den Helder weer geld en dat wordt gebruikt voor het opknappen van de oude ladderwagen.

Lees ook: Enorme brand verwoest auto- en scooterhandel Den Helder: pand ingestort

De brandweermannen, die speciaal de Stichting Ladderwagen Den Helder hebben opgericht voor het opknappen ervan, zijn al jaren bezig met de renovatie van de oude brandweerwagen. Op allerlei manieren proberen ze het benodigde geld bijeen te brengen en dat gaat met kleine bedragen. "Maar alle beetjes helpen!", zegt Frank Does optimistisch.