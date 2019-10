IJs van Alkmaarse schaatsbaan gesmolten door (te) warm oktoberweer

ALKMAAR - De kunstijsbaan van Alkmaar is vandaag gesloten vanwege het warme weer. Door de hoge temperaturen kunnen de ijsmachines het werk niet meer aan en is het schaatsijs gesmolten.

Met temperaturen van rond de 18 of 20 graden is het vandaag een stuk warmer dan wat gemiddeld is voor eind oktober. Hierdoor is het ijs gesmolten en ligt er een laagje water op de baan van sportcomplex De Meent. Alle trainingen voor vandaag zijn afgelast.

Betonlaag

Medewerkers van de ijsbaan zijn op dit moment druk bezig met het probleem te onderzoeken. In Haarlem, waar een soortgelijke ijsbaan staat, zijn geen problemen. Wel is het ijs daar wat 'zachter' dan normaal.

Eerder deze maand waren er ook al problemen bij de Meent in Alkmaar. Door het warme regenwater wilde de toplaag van het ijs op de 400-meterbaan toen niet goed vriezen. Afgelopen zomer liet de ijsbaan nog een nieuwe betonlaag storten. Dat was een mega-operatie.