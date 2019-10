46-jarige Haarlemmer mishandeld, twee mensen aangehouden

HAARLEM - Een 46-jarige Haarlemmer is afgelopen nacht mishandeld. Hij werd tegen zijn been getrapt. De politie heeft twee mensen van 18 en 45 aangehouden.

Rond 2.00 uur fietste het slachtoffer met zijn buurman over de Generaal Cronjéstraat. Een auto die van achteren kwam, wilde erlangs en toen dat niet lukte werd de bestuurder van de auto agressief. De automobilist besloot de fietsers toch in te halen. Ze werden door het voertuig afgesneden.

Op de hoek van de Rijksstraatweg en de Floresstraat stopte de auto en de twee inzittenden stapten uit. De bestuurder gaf een trap tegen een van de twee fietsen en de bijrijder gaf de 46-jarige man een trap tegen zijn been, meldt de politie.

Het tweetal is daarna weer ingestapt en doorgereden. Agenten zijn vervolgens op zoek gegaan naar de auto. Die werd gevonden in de Timorstraat, in dezelfde buurt. De twee mannen van 18 en 45 zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging.