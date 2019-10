Klachten over trekkers door Amsterdam, 'Business Class-boeren' ontkennen asociale rijstijl

AMSTERDAM - Een groep boeren reed vanochtend vroeg met tractoren door de bebouwde kom in Amsterdam-Buitenveldert. De Castricumse wethouder Paul Slettenhaar, voormalig bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuid, zag het gebeuren en heeft er geen goed woord voor over. De boeren ontkennen ten stelligste dat ze in overtreding waren.

"Ze scheurden met een stuk of tien tractoren keihard voorbij over de Van Nijenrodeweg", aldus de VVD'er. "Ze reden veel te hard, helemaal in het donker, terwijl mensen naar hun werk fietsen. Je moet er niet aan denken dat iemand onder zijn trekker terechtkomt. Echt belachelijk."

De boeren waren met zes tractoren op weg naar het boerenprotest in Noordwijk, laten zij aan AT5 weten. Ze ontkennen ten stelligste dat zij te hard reden. "We hebben ons aan alle verkeersregels gehouden. We zijn bovendien voor ieder rood verkeerslicht gestopt."

De politie bevestigt dat een aantal boeren in de buurt van de Rai reed. Geen van de boeren zijn staande gehouden of beboet.