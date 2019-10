Twee kittens en poes dood bij brand in Zaanse pipowagen

ZAANDAM - In Zaandam is vanmorgen een pipowagen uitgebrand. In de wagen woonden een man en een vrouw. Zij konden op tijd wegkomen. Twee kittens en een poes zijn bij de brand overleden.

De brand aan het Barnegat, een creatieve broedplaats, begon rond 06.30 uur. Toen waren de eigenaren van de pipowagen niet thuis. Ze waren al sinds 04.00 uur vanmorgen wakker om brood te bakken. Ze verzorgen elke dag het eten voor kunstenaars die op het terrein werken.

Toen de brand uitbrak, waren de katten dus alleen thuis. De kunstenaars hebben laten weten een actie op te willen zetten om geld in te zamelen voor een nieuwe pipowagen.