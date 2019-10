Zombies, seriemoordenaars en bloed op de Grote Markt in Haarlem: "Eerst feesten, dan hechten"

HAARLEM - De Grote Markt lijkt vrijdagavond wel even een openluchtdiscotheek, met een dansvloer vol zombies en andere enge types. Het is de start van de Halloween Parade, dwars door de stad richting poppodium Patronaat.

Rond half negen staan de eerste bebloede gezichten al op de Grote Markt. "Ik ben neergeschoten, wel een paar keer", zegt een meisje onderkoeld. Even verderop staat een meneer in een soort 'Robocop-achtig' kostuum. "Hallo, ik ben de zombievanger van Haarlem." Alsof hij zich iedere dag zo voorstelt.

Halloween

Het is een jaarlijks terugkerend evenement, de Halloween-optocht in Haarlem. Een succes, als je ziet hoeveel toeschouwers er ook op de muziek en de zombies afkomen. "Halloween is gewoon een heel leuk feest", aldus een zombie. "Het is veel leuker dan carnaval", zegt één van de artiesten die met vuur speelt vanavond. "Dat donkere, dat duistere, dat is gewoon prachtig." Ondertussen spuwt één van de vuurspuwers een enorme vlam over het plein, onder luid applaus van het publiek. Code geel voor de windkracht of niet.

Spiegel

Veel deelnemers hebben waarschijnlijk uren voor de spiegel gestaan om al die littekens en wonden zo echt mogelijk te maken. Of de wonden niet even gehecht moeten worden voor ze naar het Halloween-feest in Het Patronaat gaan? "Nee, eerst feesten en dan naar het ziekenhuis." Het zal nog druk worden vannacht bij de Eerste Hulp.