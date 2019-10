Bewoner Diemen betrapt inbrekers en raakt gewond na worsteling

DIEMEN - Drie mannen hebben vanavond ingebroken in een woning aan de Schoener in Diemen. De bewoners van het huis betrapten hen. De drie mannen, die vermoedelijk van Oost-Europese afkomst zijn, sloegen het raam van de woning in en gingen naar binnen. Vervolgens kwamen de bewoners van het huis toevallig thuis.

"Daarna is er op straat een lichte worsteling met de inbrekers ontstaan, waar ook een buurman bij kwam", zegt een politiewoordvoerder. "Een van de bewoners is daarbij lichtgewond geraakt."

De drie wisten weg te komen. De politie heeft nog met een helikopter gezocht, maar ze zijn nog voortvluchtig. De signalementen van de drie zijn via Burgernet verspreid. Een van de mannen draagt geen shirt en heeft een tatoeage van een pistool op zijn borst, een ander is gezet en de laatste draagt een bomberjack en is kaal.

Sporenonderzoek

De Forensische Opsporing van de politie doet op dit moment sporenonderzoek bij de woning. Wie tips over de inbrekers heeft, wordt verzocht de politie te bellen