Steun uit gemeenteraad voor bedreigd joods gezin: "Ik verwacht daadkrachtige stappen"

HIPPOLYTUSHOEF - Het joodse gezin in Hippolytushoef, dat al twintig jaar lang wordt lastiggevallen, krijgt steun van de grootste partij in de gemeenteraad, Senioren Hollands Kroon. Fractievoorzitter Jip Pankras: "Dit is echt onaanvaardbaar! Ik wens het gezin veel sterkte en kan in deze zware tijden alleen tegen ze zeggen: houd het hoofd koel."

Alleen al de laatste drie jaar waren er acht incidenten bij het gezin, met als meest recente een zware vuurwerkbom die deze week midden in de nacht aan het raam van hun woning was geplakt en afging. Pankras: "Ik verwacht van de burgemeester -die openbare orde en veiligheid in haar portefeuille heeft- daadkrachtige stappen om deze terreur tegen te gaan. Dit lijkt sterk op antisemitisme. Iets dat absoluut onaanvaardbaar is. En ik ga er vanuit dat zij [burgemeester Rian van Dam, red.] dit ook niet tolereert."

Lees ook: Vuurwerkbom ontploft bij woning joods gezin: "Dit is antisemitisme"

Burgemeester Van Dam van Hollands Kroon, waar Hippolytushoef onder valt, heeft ondanks herhaaldelijke verzoeken van NH Nieuws nog niet gereageerd op de reeks aan incidenten en de recente vuurwerkbom. Via een woordvoerder liet ze in eerste instantie weten dat de bedreigingen puur een zaak van de politie zouden zijn. Maar de grootste fractie van Hollands Kroon wil dus meer daadkracht.

Lees ook: Joods Congres wil straffen tegen bekladders

Donderdag zal bij de gemeenteraadsvergadering blijken hoe de burgemeester het geterroriseerde gezin gaat bijstaan.